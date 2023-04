Nie mogła uwierzyć, co się jej przytrafiło. Gwiazdor Barcelony ją zadziwił

18-letni gwiazdor FC Barcelony, zeszłoroczny zdobywca Trofeo Kopa, czyli Gavi, na boisku jest już dość doświadczonym w bojach zawodnikiem. Ale prywatnie to nastolatek, jak każdy inny. Do tej pory Gavi wyróżniał się w drużynie FC Barcelony tym, że do Ciudad Deportiva Joan Gamper, czyli centrum treningowego Blaugrany przybywał... na piechotę. A gdy miał podjechać gdzieś dalej, choćby na Camp Nou na mecz, często był przywożony przez kolegę z drużyny - Pedriego. Wszystko dlatego, że zwyczajnie nie miał jeszcze prawa jazdy.