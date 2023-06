Nie mają wątpliwości, transfer Mbappe pewny. To będzie rekord wszech czasów

Saga transferowa związana z Kylianem Mbappe trwa już od co najmniej kilku lat - i teraz, tuż po zakończeniu kampanii 2022/2023, również na powrót podsycone zostały spekulacje na temat jego odejścia z Paris Saint-Germain. Rozbrat ten byłby przy tym dla PSG wyjątkowo bolesny....

Wszystko to ze względu na fakt, że z "Les Parisiens" zdążył już odejść (do Interu Miami) Leo Messi, a pożegnanie się z Neymarem również na ten moment zdaje się być nieuniknione. Czy więc w ciągu paru tygodni, góra dwóch miesięcy, mistrzowie Francji staną przed faktem kompletnego demontażu gwiazdorskiego tercetu?

Kylian Mbappe ostatecznie w Realu Madryt? Ma paść absolutny transferowy rekord

Wedle najświeższych doniesień PSG miało porozumieć się ostatecznie z Realem Madryt - Florentino Perez miał przystać w tym przypadku na wypłacenie astronomicznej sumy wynoszącej 200 mln euro plus 50 mln euro zmiennych . To zaś oznacza jedno.

Jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki związane z wypłatami bonusów, to Kylian Mbappe stanie się najdroższym piłkarzem w dziejach futbolu - ćwierć miliarda euro postawi go nieco ponad... Neymarem. Paryżanie za Brazylijczyka zapłacili bowiem FC Barcelona swego czasu 222 mln euro, co oczywiście było jak dotychczas absolutnym rekordem.