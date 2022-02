"Nie ma na świecie piłkarza z takim talentem jak on"

Po meczu na Mestalla, w którym dwa gole strzelił Pierre-Emerick Aubameyang, a po jednym dołożyli Frenkie de Jong i właśnie Pedri, szkoleniowiec z Barcelony pochwalił młodego podopiecznego.

"Nie ma świecie piłkarza z takim talentem jak Padri, a on ma dopiero 19 lat" - powiedział Xavi.



Primera Division. Xavi chwali Pedriego

"Jest wręcz niesamowity. Sposób, w jaki się obraca, jego rozumienie przestrzeni i to, że potrafi operować obiema nogami. Wszedł na pół godziny i był ważnym zawodnikiem. On robi różnicę, w tym jak gramy, w polu karnym. Chcieliśmy, aby więcej strzelał i już ma trzy gole (od momentu powrotu po kontuzji - przyp. red.)" - dodał.



W niedzielę Pedri przymierzył z dystansu, piłka przeszła jeszcze po plecach schylającego się Aubameyanga i wpadła do siatki.



"To nie jest normalny zawodnik. Nie ma wielu takich jak on. Być może, w tym wieku, jest już najlepszym graczem na swojej pozycji" - ocenił Pedriego jego trener.



