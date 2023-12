FC Barcelona potrzebuje wzmocnień w pierwszej linii. Do zespołu dołączył w ostatnich dniach Vitor Roque , ale Brazylijczyk prawdopodobnie sam nie rozwiąże wszystkich problemów "Dumy Katalonii". Neil Curtis z "The Sun" twierdzi, że posiada ekskluzywne informacje na temat planów tego klubu.

Greenwood po skandalu wrócił do gry w piłkę. Media twierdzą, że chce go Barcelona

Dołączenie Greenwooda do drużyny z La Ligi było bardzo kontrowersyjne, ale ostatecznie Anglikowi udało się wznowić profesjonalną karierę. Trzeba przyznać, że w pierwszej połowie tego sezonu poszło mu całkiem nieźle - w 15 występach zdobył on 5 goli i zanotował 4 asysty , a jego zespół plasuje się na bezpiecznym ósmym miejscu w ligowej tabeli.

Mimo wszystko postać Masona Greenwooda kibicom wciąż kojarzy się z obrazem zakrwawionej twarzy Harriet Robson, która w tamtym trudnym czasie oskarżała go nie tylko o przemoc, ale także o gwałt. Dołączenie tego piłkarza do FC Barcelona z pewnością wystawiłoby na próbę reputację "Dumy Katalonii", tak jak to miało miejsce w przypadku transferu do Getafe.