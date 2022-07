Przed nami jedno z najbardziej nietypowych "El Clasico" w historii - słynny mecz między Realem Madryt i FC Barcelona tym razem odbędzie się bowiem... na amerykańskiej ziemi, a konkretnie na Allegiant Stadium w Paradise, na przedmieściach Las Vegas.

Zarówno "Królewscy" jak i "Blaugrana" są bowiem w trakcie swoich przedsezonowych tournée - a pojedynek między obiema ekipami będzie bez wątpienia najistotniejszym punktem ich letnich podróży. Starcie dwóch zaciekłych rywali na trybunach może obejrzeć nawet 65 tys. ludzi, nie mówiąc już o osobach zgromadzonych przed telewizorami.

Karim Benzema nie wystąpi w "El Clasico". Kiedy kolejna szansa na pojedynek z "Lewym"?

Niestety w "Klasyku" zabraknie tym razem Karima Benzemy - i jest to już informacja oficjalna, bowiem Real w sobotni wieczór opublikował szeroką kadrę wytypowaną przez trenera Carlo Ancelottiego na spotkanie z "Dumą Katalonii":

Jak widać próżno szukać tu nazwiska Francuza wśród napastników "Los Merengues". Jaki jest powód absencji lidera Realu? Cóż, po prostu dopiero niedawno dołączył on do zespołu po dłuższych wakacjach i widocznie Ancelotti uznał, że nie byłoby dobrym pomysłem rzucanie go na głęboką wodę w momencie, gdy nie przeszedł jeszcze wystarczająco wielu treningów po swoim powrocie.

Tym samym każdy entuzjasta piłki nożnej może westchnąć z zawodem - nie obejrzymy bowiem pojedynku strzeleckiego Benzemy z Robertem Lewandowskim, który być może właśnie w meczu rozgrywanym w Nevadzie zadebiutuje w szeregach Barcelony. Kolejna szansa na starcie snajperów będzie dopiero... 16 października, bo wtedy odbędzie się potyczka "Królewskich" i "Barcy" w ramach rozgrywek Primera Division.

Mecz Real Madryt - FC Barcelona można śledzić wraz z Interią Sport

Real Madryt to obecny mistrz Hiszpanii - FC Barcelona z kolei może szczycić się wicemistrzostwem kraju. Oba zespoły mają przed sobą jeszcze odpowiednio dwa i trzy przedsezonowe mecze, nie licząc "El Clasico" - madrytczycy zagrają z Club America i Juventusem, a Katalończycy z Juventusem, New York Red Bulls i Pumas UNAM.

Pojedynek "Los Blancos" i "Blaugrany" będzie można obejrzeć w Polsacie Sport oraz Polsat Sport News. Zachęcamy również do śledzenia relacji na żywo w Interii!