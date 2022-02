Nic nie jest rozstrzygnięte. Remis w półfinale Pucharu Króla

Obie drużyny poprzednio zagrały ze sobą w Pucharze Króla w 1967 roku, kiedy spotkały się w finale. W Madrycie lepsza okazała się Valencia, zwyciężając 2-1.



W tegorocznym półfinale faworytem jest Athletic, który w drodze do tej fazy wyeliminował zarówno Barcelonę, jak i Real Madryt.

Gospodarze objęli prowadzenie w 37. minucie. Z rzutu wolnego dośrodkował Iker Muniain, a piłkę uderzeniem głową do siatki skierował Raul Garcia.

Puchar Króla. Remis w Bilbao, rewanż w Walencji

Dla strzelca była to już 10. bramka, we wszystkich rozgrywkach, którą zdobył przeciwko Valencii. To jego ulubiona ofiara w karierze.



Reklama

Wyrównanie padło w 65. minucie. Z prawej strony dośrodkował Goncalo Guedes, strzał Bryana Gila sparował Julen Agirrezabala, ale przy dobitce Hugo Duro był już bezradny.



Rewanż odbędzie się 2 marca na Mestalla w Walencji.



Półfinał Pucharu Króla:

Athletic Bilbao - Valencia CF 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Raul Garcia (37.), 1-1 Hugo Duro (65.).