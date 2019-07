Relacje między PSG i Neymarem coraz bardziej się zaostrzają, furtka do jego odejścia coraz bardziej się otwiera, ale to jeszcze nie znaczy, że do transferu sezonu i wielkiego powrotu do Barcelony koniecznie musi dojść. Przeszkód jest ciągle bardzo dużo, a paryski klub zrobi to tylko wtedy, gdy oferta będzie naprawdę korzystna. I - paradoksalnie - piłka wcale nie jest przy nodze Brazylijczyka.

To zresztą znamienne, bo Neymar - z powodu powracających kontuzji - był ostatnio w ogóle mało przy piłce.

Ostre w formie oświadczenie PSG - po tym, jak brazylijski zawodnik nie pojawił się w poniedziałek na pierwszym treningu przed nowym sezonem - w ślad za którym poszedł jednoznaczny wywiad Leonardo dla "Le Parisien" (dyrektor sportowy z Paryża mówi, że żaden piłkarz nie może być ważniejszy od istytucji) mogą sugerować usztywnienie stanowisk z jednej i z drugiej strony. Ale tak naprawdę są tylko naturalną konsekwencją przyjętej strategii. Nowej w działaniu klubu. Władze PSG, najbardziej nauczone klęskami ostatnich sezonów w Lidze Mistrzów, doszły do wniosku, że nie da się zbudować nic trwałego przy takim rozluźnieniu i braku dyscypliny, jakie symbolizuje Neymar, największa gwiazda i (dotychczas) najbardziej wychuchana. Patrząc na klubową politykę minionych lat, uzależnioną od kaprysów katarskich szejków i w której nie chodziło i nie chodzi bynajmniej tylko o futbol - to zmiana diametralna.

Kara za niestawienie się w Paryżu - 375 tysięcy euro

Stąd ostre cięcie. Dość spektakularne w formie, nawet jeśli to, co najbardziej konkretne jest nieoficjalne i na razie niewidoczne - Neymar ma zostać ukarany za tę niesubordynację odebraniem tzw. premii etycznej w wysokości, bagatela, 375 tysięcy euro.

Choć trzeba od razu zaznaczyć, że zamieszanie z sygnałami wysyłanymi przez otoczenie piłkarza, jak i przez klub na pewno nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, kto w tej grze medialnej ma rację. Ojciec zawodnika, mający na niego ciągle duży wpływ przekonuje, że dłuższy pobyt w Brazylii, związany ze zobowiązaniami w Instytucie Neymara, był wiadomy od roku i że w ogóle jego syn dostał zgodę nie tylko od poprzedniej dyrekcji sportowej PSG, ale że prezydent Nasser i Leonardo, nowy dyrektor sportowy też o tym wiedzieli. Klub przekonuje z kolei, że ustalenia dotyczyły sytuacji, gdyby Neymar występował w Copa America. Wtedy miał skorzystać z dodatkowego wolnego, jak w przypadku innych "Canarinhos". Ale skoro nie grał z powodu kontuzji...

Tak czy inaczej, zaostrzenie tonu związane z terminem powrotu do Paryża jest ważne, ale to tylko batalia psychologiczna, być może przydatna w negocjacjach. Klucze do rozwiązania problemu - czytaj: zadowolenia wszystkich stron - są gdzie indziej. Leonardo mówi wprost: - To nie jest kwestia sentymentów, ale finansów.

Na papierze stanowiska zdają się jasne: Brazylijczyk wyraża chęć odejścia z Paryża, władze klubu nie mówią "nie", ale stawiane warunki są na razie zaporowe. Tak jak te 300 mln euro, które Paris Saint-Germain życzyłby sobie za gracza, za którego przed dwoma laty zapłacił rekordowe 222 miliony, uruchamiając razem z piłkarzem klauzulę wykupu za plecami Barcelony.

Tyle nikt dzisiaj nie da, to jasne. Tym bardziej, że wartość sportowa Neymara spadła na łeb na szyję. To wciąż znakomity piłkarz (51 goli w 58 meczach w PSG), na dodatek o ogromnym potencjale marketingowym, ale powracająca skłonność do kontuzji nakazuje, aby patrzeć na niego już pod innym kątem niż wiecznego pretendenta do Złotej Piłki.



Dlatego być może najcelniej aktualną sytuację wyłożył prezydent Barcelony Josep Bartomeu (bo to kataloński klub wchodzi tylko w grę, Real Madryt i Manchester United zdają się w tyle), mówiąc: "Wiemy, że Neymar chce odejść z PSG, ale wiemy również, że klub nie chce go puścić". Znaczy - to będą bardzo trudne negocjacje i wcale nie muszą zakończyć się powodzeniem zgodnie z życzeniem Neymara.

Opcja najbardziej wiarygodna? 150 milionów plus dwie gwiazdy

Swoją drogą, ciągle nie jest jasne, kto tę batalię rozpoczął. Czy prezydent Nasser, który w połowie czerwca w wywiadzie dla "France Football" przywoływał do porządku swoją gwiazdę czy była to tylko reakcja na stwierdzenia samego zawodnika, który rzekomo na koniec sezonu informował niektórych kolegów, że będzie chciał odejść. To już dzisiaj też sprawa drugoplanowa.