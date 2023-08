Neymar jest zdeterminowany, chodzi o Barcelonę. Media nie mają wątpliwości

W dalszym ciągu niejasna jest przyszłość Neymara w ekipie Paris Saint-Germain. Brazylijczyk został rzekomo poinformowany przez władze klubu, by szukał sobie nowego pracodawcy. Zainteresowanych zatrudnieniem 31-latka nie brakuje, a światowe media spekulują, że on sam chciałby wrócić na Camp Nou, by reprezentować barwy Blaugrany.