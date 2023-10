Następca Lewandowskiego zaskoczył, świetne wieści dla Barcelony. Agent już wie

Kiedy zza oceanu przyszła niepokojąca informacja o kontuzji Vitora Roque, zdecydowana większość kibiców wstrzymała oddech. Następca Roberta Lewandowskiego opuścił boisko na noszach, co wygenerowało lawinę spekulacji, a także wątpliwości, czy piłkarz będzie gotowy, by już od stycznia wejść do drużyny prowadzonej przez Xaviego. Agent piekielnie utalentowanego Brazylijczyka w końcu przerwał milczenie, uspokajając zarówno działaczy, jak i sympatyków "Dumy Katalonii".