"Następca Lewandowskiego" zabrał głos ws. kontuzji. Przekazał ważną wiadomość

Niestety, ale sielankowy nastrój w stolicy Katalonii został zmącony przez niepokojące wieści z Brazylii. Ich nowy, wyjątkowy nabytek, Vitor Roque doznał groźnie wyglądającej kontuzji, która wykluczyła go gry na dłuższy okres. Kilka dni temu opuścił boisko na noszach, wprawiając fanów Blaugrany w spore zakłopotanie .

"Następca Lewandowskiego" przerwał milczenie ws. kontuzji. Przekazał ważną wiadomość

Młody napastnik, który podpisał oficjalny kontrakt z FC Barceloną i dołączy do drużyny Xaviego w styczniu 2024 roku, zamierza w niezwykle intensywny sposób pracować na powrotem do pełnej sprawności. Jak informuje hiszpańskiego "Mundo Deportivo", zawodnik już współpracuje z fizjoterapeutami klubu, by jak najszybciej powrócić na ligowe boiska.