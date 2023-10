"Następca Lewandowskiego"... a teraz jeszcze to? Barcelona bez wątpliwości

Robert Lewandowski to obecnie niepodważalna "dziewiątka" w składzie FC Barcelona - jeśli tylko Polak jest zdrowy, to trener Xavi Hernandez każdorazowo postawi właśnie na niego przy obsadzie "szpicy" w kolejnych spotkaniach "Dumy Katalonii". Jest tylko jeden problem.

"Lewy" ma już 35 lat i powoli zbliża się do końca swojej obfitującej w sukcesy kariery. "Barca" musiała więc jakoś zabezpieczyć się na przyszłość, kiedy to kapitan "Biało-Czerwonych" będzie chciał odwiesić buty na kołek lub spróbować pograć w mniej wymagającej lidze przed piłkarską emeryturą.

Robert Lewandowski ma już następcę w Barcelonie. Ma nim być Vitor Roque

Odpowiedzią na tę bolączkę ma być ściągnięcie Brazylijczyka Vitora Roque z Club Athletico Paranaense - cała operacja została już dopięta i 18-latek zamelduje się (być może nawet już zimą) na Estadi Olimpic, by zbierać szlify i kiedyś na dobre "wejść w buty" Lewandowskiego .

Kaoru Mitoma rewelacją Premier League. FC Barcelona zdecyduje się na transfer?

Co prawda obsada lewej flanki nie jest priorytetem zakupowym "Blaugrany", a sam futbolista ma kontrakt z "Mewami" ważny aż do 2025 roku, ale... mimo wszystko może się on koniec końców okazać tu dość atrakcyjną opcją. Mitoma był jednym z objawień poprzedniego sezonu, zdobywając w Anglii 10 goli i osiem asyst, a w bieżącej kampanii również prezentuje się naprawdę nieźle (jak dotychczas trzy trafienia i cztery asysty).