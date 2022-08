Napięta sytuacja w Barcelonie. Kibice obrażali pilkarza!

Oprac.: Michał Przybycień La Liga

FC Barcelona próbuje przekonać Frenkiego de Jonga do zmniejszenia pensji. Kibice „Dumy Katalonii” wywierają dodatkową presję. Dziś doszło do słownego ataku na Holendra. – Zaakceptuj obniżkę pensji, s*ko – krzyczeli fani Barcelony w stronę wjeżdżającego do centrum treningowego Holendra.

Zdjęcie Frenkie de Jong był obrażany przez kibiców Barcelony, wjeżdżając do centrum treningowego /