Napastnik Barcelony ma odejść. Jeden rywal mniej dla "Lewego"

Martin Braithwaite od dłuższego czasu jest świadom, że jest "na wylocie" z Barcelony. Kataloński klub próbował znaleźć kupca na 31-letniego duńskiego napastnika wśród klubów Premier League, ale wiele wskazuje na to, że ten scenariusz akurat nie dojdzie do skutku.

Niechciany Braithwaite o krok od odejścia z Barcelony

Teraz okazuje się, że pojawiła się nowa opcja dla Duńczyka. Zainteresowany jego ściągnięciem jest - jak informuje kataloński "Sport" - "potężny" finansowo klub z Arabii Saudyjskiej. Problem jednak w tym, że wszystko wskazuje na to, że Barcelona na piłkarzu nie zarobi. Jak pisze gazeta, w grę wchodzi w tej sytuacji rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron i odejście Braithwaite'a za darmo. Katalończykom zależy jednak na tym, by przynajmniej można było go wykreślić z listy płac. Podobno zresztą relacje między piłkarzem i jego otoczeniem a działaczami Barcy nie są najlepsze.

Swego czasu Barcelona zainwestowała w Braithwaite’a aż 18 milionów euro i na to, że ta kwota się zwróci od dawna nikt już w klubie nie liczył.

