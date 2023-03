Derby to termin zarezerwowany dla jednego miasta, względnie regionu, ale wraz z postępującą globalizacją rywalizacja o prymat na półwyspie iberyjskim rozlała się na cały kontynent, a wkrótce na cały świat. Istnieją dane, które mówią, że to spotkanie ogląda średnio około 700 milionów widzów na całym świecie .

Chyba dobrze, że w czasach Alfredo di Stefano , Paco Gento , Laszlo Kubali i Johana Cruyffa nie było Internetu, bo świat by zwariował. Ten ostatni nazwał syna katalońskim imieniem Jordi. W 1974 r., gdy następca tronu przyszedł na świat, żył jeszcze generał Francisco Franco i w Hiszpanii można było nadawać dzieciom tylko hiszpańskie imiona, a używanie katalońskiego było zakazane. Jordi przyszedł na świat w Amsterdamie, a Cruyff się uparł by nazwać go po katalońsku, dlatego został bohaterem w zbuntowanej prowincji.

Pamiętamy wielką kartoniadę ze słowami "Catalunya is not Spain" na Camp Nou - oprawa została przygotowana przez wynajętą firmę. To dziś oczywiście już bardziej opakowanie, ale gdyby produkt nie był przekonywujący, ludzie by go nie kupili.