Największa tajemnica Barcelony. Rozterki sztabu, Xavi z kluczową decyzją

Mistrzowie Hiszpanii zmierzą się bowiem z innymi europejskimi gigantami - Juventusem, Arsenalem, Milanem, czy, przede wszystkim, Realem Madryt . Oprócz tego, że cała wyprawa może wygenerować dla klubu naprawdę pokaźne przychody, to będzie też oczywiście okazją do przetestowania nowych zawodników czy sprawdzenia składu w różnych, odświeżonych kombinacjach. Tutaj zwłaszcza jedna rzecz wydaje się niezwykle ciekawa...

Sergino Dest z (ostatnią) szansą od Xaviego? Barcelona jeszcze go nie pożegnała

Dest, na marginesie reprezentujący zresztą Stany Zjednoczone, jak dotychczas wydawał się być na wylocie z "Barcy" - media były mniej więcej zgodne co do tego, że swoimi umiejętnościami nie przekonał on do siebie menedżera Xaviego Hernandeza.