Najsłabszy rok Lewandowskiego od lat. Liczby mówią wszystko

Po tych owocnych latach, Lewandowski trafił do FC Barcelony i od razu dobrze wkomponował się w zespół "Dumy Katalonii" zdobywając 18. bramek w 20. spotkaniach we wszystkich rozgrywkach .

Najsłabsze liczby "Lewego" od lat

Okazuje się jednak, że w skali całego roku, liczby "Lewego" są najgorsze od lat. We wszystkich rozgrywkach w 2022 roku wystąpił on 51. razy, zdobywając 42. gole - 20 dla Bayernu, 18 dla Barcelony i 4 dla reprezentacji Polski. Do tego dołożył również 10 asyst.