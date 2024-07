Najpierw wieść o transferze, a teraz to. Lewandowski się nie doczeka, klamka zapada

FC Barcelona chce poważnych przemian - po nieudanej kampanii 2023/2024 w Katalonii za główny cel postawiono sobie powrót do zbierania najwyższych laurów we wszelkich możliwych rozgrywkach. By taka koncepcja miała jednak szansę realizacji, "Blaugrana" będzie musiała się wzmocnić - i to dosyć prędko.