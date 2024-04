Najbardziej komiczny karny w historii? Tego jeszcze nie było

W 97. minucie meczu Osasuny z Valencią Ante Budimir, napastnik gospodarzy, miał znakomitą okazję, by doprowadzić do wyrównania. Snajper swoje uderzenie z rzutu karnego zapamięta pewnie do końca życia. Budimir próbował uderzyć piłkę w stylu Panenki, ale zupełnie mu to nie wyszło.