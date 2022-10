Nagroda Golden Boy pojedzie do Barcelony. Przegrana Nicoli Zalewskiego

"Tuttosport", czyli jeden z czołowych dzienników sportowych we Włoszech jak co roku przyznał nagrodę Golden Boy dla najlepszego piłkarza świata do lat 21. Drugi raz z rzędu statuetka pojedzie do stolicy Katalonii. 12 miesięcy temu głosowanie wygrał Pedri, a tym razem numerem jeden okazał się Gavi. Co ciekawe, identycznie było w przypadku nagrody im. Raymonda Kopy, którą wręcza "France Football" podczas gali Złotej Piłki.

Zalewski w najlepszej dwudziestce plebiscytu Golden Boy

Pomocnik Barcelony ma zaledwie 18 lat, a wciąż pozostaje zawodnikiem podstawowego składu. Ufa mu także selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique, który korzystał z młodego piłkarza w każdym z meczów od października 2021 roku. Gavi wnosi do środka pola dużo energii i zadziorności, co podoba się także Xaviemu Hernandezowi.

Reklama

Drugie miejsce zajął Eduardo Camavinga z Realu Madryt, trzecie Jude Bellingham z Borussii Dortmund, a na czwartej lokacie uplasował się Jamal Musiala z Bayernu Monachium. Wielu internautów wyraziło zdziwienie, że ofensywny pomocnik mistrzów Niemiec znalazł się tak nisko.

W nominowanej setce zawodników znalazło się trzech Polaków - Jakub Kamiński, Kacper Kozłowski i Nicola Zalewski. Ten ostatni dostał się do najlepszej dwudziestki, lecz do teraz nie sprecyzowano, na której konkretnie pozycji został sklasyfikowany.

Czytaj także: Gigantyczny pech gwiazdora Bayernu! Kolejny raz wypada z gry