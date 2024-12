Nagły zwrot ws. Carlo Ancelottiego, Hiszpanie ogłaszają. Kluczowe wieści dla Kyliana Mbappe

Trzy porażki i dwa zwycięstwa - tak wygląda obecnie bilans Realu Madryt w rozgrywkach Ligi Mistrzów. "Loc Blancos" zajmują odległe, 24. miejsce i straszy ich widmo odpadnięcia już po fazie ligowej. A to w Madrycie byłoby nie do zaakceptowania. Z tego, chociażby względu coraz mocniej kwestionowana jest pozycja Carlo Ancelottiego .

Przyszłość Carlo Ancelottiego zagrożona? Hiszpanie już wiedzą

Florentino Perez zdecydował ws. Ancelottiego. Ważny sygnał dla Kyliana Mbappe

Ich zdaniem doszło do zwrotu ws. przyszłości Carlo Ancelottiego. "Zwalniany już" w mediach trener wciąż może liczyć na pełne zaufanie i wsparcie ze strony Florentino Pereza. Prezes nie zamierza w najbliższym czasie go zwalniać, no chyba, że Real zaliczyłby upokarzającą serię kolejnych porażek, na co się nie zanosi. W najbliższej kolejce zmierzy się z Getafe, a potem czekają go spotkania z Athletikiem i Gironą.