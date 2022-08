Nagły zwrot w sprawie napastnika Barcy. Wróci tam, gdzie go nie chcieli?

7 mln euro rocznie żądał Depay od Juventusu i kontrakt na cztery sezony. Klub z Turynu nie był w stanie tyle zapłacić, więc zdecydował się na Arkadiusza Milika.

Barcelona musi oddać Depay'a

Barcelona robi jednak co może, by pozbyć się Holendra. Aby obniżyć budżet płacowy i móc wreszcie zgłosić do rozgrywek kupionego za 50 mln euro z Sevilli Julesa Kounde.

Z okazji chce skorzystać Manchester United prowadzony przez Holendra Erika ten Haga. Depay grał już na Old Trafford w latach 2015-2017. Sprowadzono go wtedy za 34 mln euro, ale nie spełnił oczekiwań. W pierwszym sezonie zdobył dwa gole w 29 spotkaniach Premier League, drugi przesiedział na ławce. Pozbył się go Jose Mourinho.

Depay wróci na Old Trafford

W styczniu 2017 roku Olympique Lyon odkupił go za 18 mln euro i odbudował sportowo. Depay dotarł z klubem do półfinału Ligi Mistrzów w 2020 roku (eliminując Juventus i Manchester City). Przegrał dopiero z Bayernem Monachium.

Rok temu Depay za darmo odszedł do Barcelony i choć był jej najlepszym strzelcem, klub go już nie chce. Po transferach Roberta Lewandowskiego i Raphinhy konkurencja w ataku Katalończyków jest ogromna.

