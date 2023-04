Nagły zwrot w planach Xaviego. Tego gracza czeka niezwykła zmiana

Eric Garcia to jeden z tych zawodników, którzy w barwach FC Barcelona od dłuższego czasu grają w kratkę - ostatnio zaliczył on co prawda m.in. po 90 minut w starciach z Elche i Gironą, ale z bardziej wymagającymi rywalami, takimi jak Real Madryt czy Athletic Bilbao, pełnił już tylko i wyłącznie rolę rezerwowego.

Pozycja 22-latka na Camp Nou jest więc mocno niepewna - a ostatnio plotki o możliwym pożegnaniu defensora tylko się wzmogły po tym, jak niemal pewne stało się zakontraktowanie przez "Blaugranę" Inigo Martineza, który wraz z końcem czerwca stanie się wolnym agentem.

Eric Garcia pożegnany przez FC Barcelona? Xavi Hernandez ma inne zamiary!

Wygląda jednak na to, że Garcia mimo wszystko ma jeszcze przyszłość w Barcelonie - zdaniem "Asa" trener Xavi Hernandez nie będzie chciał zrezygnować z jego usług, a po prostu zaangażuje go do pracy na... zupełnie nowej dla niego pozycji.

Futbolista od przyszłego sezonu miałby zostać defensywnym pomocnikiem - i to niezależnie od tego, czy z klubem pożegnałby się doświadczony lider Sergio Busquets. Sprawa wydaje się tym bardziej niezwykła, że do tego wszystkiego do FCB może trafić Sofyan Amrabat lub - co bardziej prawdopodobne - Ilkay Gundogan.

Niemiec co prawda mógłby grać odrobinę wyżej, ale nie zmienia to faktu, że w środkowej strefie boiska zrobi się, oględnie rzecz mówiąc, dosyć ciasno. Xavi wydaje się jednak być pewnym swego, chcąc wyciągnąć z Garcii jego najlepsze cechy właśnie w drugiej linii - takie jak chociażby dobre czytanie gry.

FC Barcelona jest na ostatniej prostej do mistrzostwa Hiszpanii

Na wszelkie roszady czas przyjdzie jednak tak naprawdę dopiero po sezonie. Na razie "Barca" musi się skupić na przypieczętowaniu tytułu mistrza Hiszpanii. Do końca kampanii 2022/2023 "Duma Katalonii zmierzy się w lidze jeszcze z Atletico Madryt, Realem Betis, Espanyolem i Realem Sociedad.

Xavi Hernandez / Ethan Miller/Getty AFP / East News