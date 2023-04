Nagły zwrot akcji ws. niedawnego gwiazdora "Barcy". To jednak nie gwałt?

Oskarżony o gwałt Dani Alves po raz kolejny zmienił wersję zeznań. Tym razem wieloletni gwiazdor Barcelony przyznał się do zbliżenia z 23-letnią kobietą, ale twierdzi, że doszło do tego za obopólną zgodą. Adwokat Brazylijczyka zapowiedział kolejny wniosek o zwolnienie swego klienta z aresztu za kaucją. Wcześniejszą prośbę sędzia odrzucił, sugerując to obawą o możliwą ucieczkę piłkarza poza granice Hiszpanii.