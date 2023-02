Ansu Fati ma zaledwie 20 wiosen na karku i jeszcze wiele lat występów na murawie przed sobą, ale trudno nie zauważyć, że jego kariera bardzo wcześnie znalazła się na zakręcie - wszystko to z powodu licznych problemów zdrowotnych, które na długie miesiące potrafiły go wykluczyć z gry.

Jego sytuacja napędza rozliczne spekulacje transferowe, bo wydaje się, że dobrze by mu zrobiło co najmniej wypożyczenie do innego klubu. Wiele wskazuje na to, że jeśli jednak nastąpi jakiś rozbrat Fatiego z "Blaugraną" - to będzie on permanentny.