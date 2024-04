Nadchodzi przełomowa wiadomość dla Lewandowskiego i Barcelony. Zero wątpliwości

Pod koniec stycznia po przegranym meczu z Villarreal CF Xavi Hernandez nagle ogłosił, że po sezonie przestanie być trenerem FC Barcelona. Minęło kilka miesięcy, a "Duma Katalonii" wciąż nie znalazła jego następcy. Wiele wskazuje na to, że w tej kwestii może dojść do wielkiego zwrotu akcji. Kataloński dziennikarz Gerard Romero twierdzi, że do przełomu może dojść w ciągu zaledwie kilku kolejnych dni.