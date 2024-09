Real Madryt w czwartej kolejce La Ligi podejmował u siebie Real Betis . Strata do rozpędzającej się FC Barcelony robiła się dla "Królewskich" coraz poważniejsza, więc zwycięstwo było wyjątkowo potrzebne. Fani liczyli też na przełamanie Kyliana Mbappe.

Real i Mbappe lepsi, niż w ostatnim czasie, ale konkretów wciąż brakowało

Real Betis był w ostatnich latach trudnym rywalem dla mistrzów Hiszpanii i nie inaczej było w niedzielę. To właśnie "Verdiblancos" stworzyli sobie pierwszą groźną okazję. Ez Abde główkował w dogodnej sytuacji, ale uderzył niecelnie. Niedługo później przed szansą na gola stanął Eder Militao . Brazylijczyk strzelił głową, ale z tym strzałem poradził sobie Rui Silva. Dobitka obrońcy była już niecelna. Im dalej w pierwszą połowę, tym aktywniejszy stawał się Mbappe . Francuz szukał strzałów z prawego skrzydła i ze środka, ale albo uderzał niecelnie, albo był w ostatniej chwili blokowany. Najlepszą okazję przed przerwą mieli jednak "Królewscy" za sprawą Rodrygo . W czwartej minucie doliczonego czasu skrzydłowy trafił jednak w boczną siatkę.

Mbappe się doczekał i od razu ustrzelił dublet

Już na samym starcie drugiej połowy otworzyć wynik mógł Antonio Ruediger. Niemiec nie spodziewał się jednak, że po rzucie rożnym piłka trafi pod jego nogi i skiksował. Kilka minut później w słupek trafił Vinicius, po czym fatalnie uderzył Mbappe. Francuza przed kompromitacją uratowała jednak podniesiona chorągiewka sędziego. "Królewskim" wciąż brakowało sporo do najlepszej formy, ale dominowali. W 53. minucie domagali się rzutu karnego po zagraniu ręką przez Diego Llorente, ale arbiter uznał, że doświadczony obrońca nie byłby w stanie zdążyć cofnąć dłoni i puścił grę. To nie był koniec kontrowersji. W następnej akcji Youssouf Sabaly zahaczył Daniego Ceballosa we własnej "szesnastce", ale sędzia był ustawiony blisko i natychmiast kazał piłkarzowi gospodarzy wstać.