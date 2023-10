Na takie wieści czekali kibice Barcelony. Tylko co z "Lewym"? Trwa wyścig z czasem

Z myślą o zbliżającym się El Clasico medyczny raport dotyczący piłkarzy Barcelony opublikowała właśnie "Marca" . Wygląda na to, że sytuacja zdrowotna podopiecznych Xaviego Hernandeza nie jest tak zła, jak jeszcze niedawno przypuszczano. Dodatkowo czas nadal pracuje na ich korzyść . Do hitu rundy jesiennej zostało jeszcze 11 dni.

"Raphinha jest już w ostatniej fazie regeneracji przed treningami z resztą grupy i wszystko wskazuje na to, że będzie mógł zmierzyć się z Realem. Sprawa Pedriego jest bardziej skomplikowana. Zawodnik jest na tym samym etapie rekonwalescencji co Raphinha, ale miał długi rozbrat z futbolem i obawia się nawrotu urazu. To jego indywidualne odczucia zadecydują o tym, czy wyjdzie na El Clasico" - donosi "Marca".