Na taką wiadomość czekał Szczęsny. Media: La Liga zdecydowała, padł oficjalny komunikat

Kibice spodziewali się, że wobec tak poważnych problemów kadrowych prędzej czy później zakończy się passa kolejnych zwycięstw Barcelony w La Liga. Tę brutalnie przerwała w sobotę Osasuna Pampeluna. "Duma Katalonii" w mocno rezerwowym składzie nie sprostała wyzwaniu i do przerwy przegrywała 0:2. Finalnie skończyło się na 2:4 i choć nie jest to powód do wstydu, na pewno pojawiło się wiele wątpliwości.

Reklama