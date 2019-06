Wstrząsająca deklaracja! Gwiazdor FC Barcelona, pięciokrotny zdobywca "Złotej Piłki" Argentyńczyk Lionel Messi nie jest do końca pewny występu w reprezentacji w mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku. Wątpliwościami podzielił się w wywiadzie dla stacji Fox Sports.

"Chciałbym zakończyć karierę wygrywając coś z reprezentacją lub przynajmniej próbując tyle razy, ile to możliwe" - zadeklarował napastnik "Barcy", przygotowujący się z kadrą do turnieju Copa America, który po raz piąty odbędzie się w Brazylii (15 czerwca - 17 lipca).

"Nie wiem, czy będę na mundialu w 2022 roku" - dodał, pytany o swoją formę fizyczną. W czerwcu 2022 roku będzie miał 35 lat.

W rozmowie z amerykańską stacją Messi żałuje porażek w finałach MŚ 2014 (z Niemcami 0-1 po dogr.) i Copa America 2015 (z Chile 0-0 po dogr., karne 1-4) i 2016 (z Chile 0-0 po dogr. karne 2-4), a także słabego występu na ubiegłorocznym mundialu w Rosji.

"Gdybym wykorzystał karnego w meczu z Islandią (1-1), zmieniłoby to wszystko" - ocenił, podkreślając, że gdyby Argentyna zajęła pierwsze miejsce w grupie, trafiłaby w 1/8 finału na Danię. Właśnie w tej fazie drużyna Messiego została wyeliminowana przez późniejszego mistrza świata Francję (3-4).

