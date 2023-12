Możliwe duże odejście z Barcelony. Piłkarz ma dość. W tle Robert Lewandowski

Ferran Torres w bieżącym sezonie rozegrał łącznie 19 meczów. W teorii wygląda to tak, jakby był on częścią podstawowego składu "Barcy", ale w praktyce jest zupełnie inaczej. Hiszpan rozegrał zaledwie 880 minut, co daje nieco ponad 46 minut na jeden występ. W drużynie Xaviego Hernandeza zajmuje on pod tym względem 13. miejsce, nawet za Oriolem Romeu.