Nie jest tajemnicą, że Real Madryt zamierza przeprowadzić rewolucję kadrową. Jednym z priorytetów trenera "Królewskich" Zinedine'a Zidane'a jest wzmocnienie ofensywy. Na celowniku znalazł się Mohamed Salah i hiszpański gigant chce złożyć Liverpoolowi ofertę.

Zidane powiedział władzom Realu, że chce wzmocnić atak. Jedną nogą na Santiago Bernabeu jest już Eden Hazard. Według mediów, transfer Belga z Chelsea Londyn jest zaklepany, a oficjalna prezentacja ma nastąpić po finale Ligi Europy, w którym "The Blues" zmierzą się z Arsenalem Londyn.



Według Canal+, Real zainteresowany jest Salahem. Zidane uważa, że Egipcjanin idealnie pasowałby do linii ofensywnej z Hazardem i Karimem Benzemą. Zdaniem francuskiego szkoleniowca, Salah nadałby dynamikę akcjom Realu i ma nadzieję, że klub wykorzysta swoją siłę przyciągania i spróbuje kupić znakomitego napastnika.



Z tym może być jednak kłopot. Salah jest siłą napędową Liverpoolu i jednym z najcenniejszych skarbów. 26-letni snajper strzelił w tym sezonie 26 goli i zaliczył 13 asyst dla "The Reds" we wszystkich rozgrywkach. Dzięki jego bramkom klub z Anfield do końca bił się o mistrzostwo Anglii z Manchesterem City (ostatecznie tytuł trafił do "The Citizens") oraz awansował do finału Ligi Mistrzów. Trudno zatem spodziewać się, że Liverpool pozwoli mu odejść tego lata. Zwłaszcza, że obecna umowa Salaha obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.



Real zdaje sobie sprawę, że pozyskanie Salaha może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Dlatego "Królewscy" nie siedzą z założonymi rękami. Media poinformowały, że "Los Blancos" doszli do porozumienia z Eintrachtem Frankfurt w sprawie transferu Luki Jovicia. Real ma zapłacić za napastnika 60 milionów euro.



Z Santiago Bernabeu odchodzi Gareth Bale. Zidane poinformował Walijczyka, że nie jest częścią jego planów na przyszły sezon. 29-letni zawodnik poprosi trenera, żeby pozwolił mu zagrać w ostatnim meczu sezonu z Realem Betisem. Bale chciałby w ten sposób pożegnać się z kibicami.

