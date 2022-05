Mógł grać dla Polski. Trafi do Realu Madryt?

Slonina to bardzo utalentowany bramkarz. Ma dopiero 18 lat, a już jest podstawowym golkiperem, grającego w MLS, Chicago Fire.

Slonina ma polskie korzenie i był przymierzany do naszej kadry. Selekcjoner Czesław Michniewicz wysłał mu nawet powołanie na czerwcowe mecze Ligi Narodów. Zawodnik poinformował jednak, że nie przyjedzie na zgrupowanie, bo chciałby występować w reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

Gabriel Slonina może trafić do Realu Madryt

Talent Sloniny zauważono też poza Polską i USA. Mówi się, że już w najbliższym okienku może opuścić kraj, w którym się urodził. Wcześniej wydawało się, że może trafić do Premier League. Teraz wydaje się, że najbliżej jest transfer do Hiszpanii i to do mistrza kraju oraz zwycięzcy Ligi Mistrzów.

Dziennikarz specjalizujący się w rynku transferowym Fabrizio Romano poinformował, że Slonina może trafić do Realu Madryt! "Królewscy" podobno przygotowują już pierwszą ofertę za bramkarza, a jego klub spokojnie czeka na rozpoczęcie negocjacji.