Modrić wrócił do Madrytu z kontuzją. Trwa wyścig z czasem przed El Clasico

Oprac.: Łukasz Żurek La Liga

W minionych dniach Luka Modrić poprowadził reprezentację Chorwacji do zwycięstwa w grupie A1 Ligi Narodów, co oznacza awans do Final Four. Zapłacił jednak za to kontuzją, która bardzo niepokoi teraz fanów Realu Madryt. Czy jeden z liderów mistrza Hiszpanii zdąży odzyskać zdrowie przed zbliżającym się El Clasico?

Zdjęcie Luka Modrić / AFP