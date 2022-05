Młoda gwiazda wybrała Real Madryt! Szykuje się głośny transfer

Oprac.: Tomasz Brożek Primera Division

Choć Kylian Mbappe przedłużył kontrakt z PSG, wszystko wskazuje na to, że Real Madryt ściągnie młodą, obiecującą gwiazdę z Ligue 1. Jak donoszą media, na przenosiny do ekipy "Królewskich" zdecydował się Aurelien Tchouameni - piłkarz AS Monaco.

Zdjęcie Aurelien Tchouameni / Damien Meyer / AFP