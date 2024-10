Miał walczyć z Lewandowskim, teraz przechodzi przez piekło. "Już tego żałują"

Fatalny początek Mbappe w Realu Madryt. Francuski dziennikarz: "Już żałują tego transferu"

Mbappe od jakiegoś czasu przechodzi przez największy kryzys w swojej karierze. Zarówno sportowy, jak i wizerunkowy. Choć sezon i jego przygoda z Realem Madryt dopiero się zaczynają, sytuacja wygląda coraz gorzej. W Realu Madryt swoją formą, szczególnie w najważniejszych meczach, Vinicius przyćmił go kompletnie, rodacy są na niego obrażeni za to, że mimo braku kontuzji nie poleciał na październikowe zgrupowanie, a afera po wizycie w stolicy Szwecji bardzo źle wpłynęła również na jego pozaboiskowy wizerunek.

Jeśli Kylian Mbappe ma w tym sezonie rywalizować z Robertem Lewandowskim i miano króla strzelców ligi hiszpańskiej, to zdecydowanie źle zaczął. Francuski dziennikarz Romain Molina stwierdził, iż jest to największy spadek piłkarskiej formy, jaki kiedykolwiek widział i że trudno znaleźć na to logiczne wytłumaczenie. Dodał, iż według posiadanych przez niego informacji Real Madryt zdążył już pożałować sprowadzenia go na Santiago Bernabeu.

- Prawda jest taka, że Real Madryt żałuje transferu Kyliana Mbappe. Gwarantuję. Mówią o tym nieoficjalnie. Nie tego się spodziewali. To kaprys Florentino Pereza. Tylko on go chciał - informuje Romain Molina, który w przeszłości pisał na łamach The Guardian, The New York Times, BBC, CNN i Josimar.