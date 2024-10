Miał przyćmić nie tylko Lewandowskiego. Znalazł się w ogniu krytyki

Mbappe pod koniec września doznał urazu ścięgna uda, a jego przerwa miał trwać kilka tygodni, ale w zeszłą środę zagrał 34 minuty przeciwko Lille ( 0-1 ) w Lidze Mistrzów , by potem znaleźć się w wyjściowym składzie na ligowy mecz z Villarrealem ( 2-0 ). Jednak selekcjoner "Trójkolorowych" Didier Deschamps nie powołał napastnika na najbliższe starcia w Lidze Narodów .

"Rozmawiałem z Kylianem. Ma problem, który nie jest poważny. Nie zamierzam jednak podejmować ryzyka i dlatego nie ma go w kadrze" - powiedział trener dziennikarzom po ogłoszeniu powołań, choć wtedy nie wiedział, że jego gracz tak szybko wróci na murawę.

W przypadku Mbappe "wszystko staje się niejasne"

"Jeśli jesteś kontuzjowany i nie grasz w swoim klubie, to nie jesteś powołany do drużyny narodowej. Ale kiedy wchodzisz z ławki rezerwowych w Lidze Mistrzów i zaczynasz mecz ligowy, wszystko staje się niejasne. Kylian to wyjątkowy zawodnik. Tak samo było w przypadku Michela Platiniego. Chcieliśmy, żeby był z nami, nawet wtedy, gdy był kontuzjowany" - powiedział dziennikowi sportowemu "L'Equipe" były reprezentant Francji Maxime Bossis.