Miał być wielkim wzmocnieniem Barcelony, skończy w Serie A? Celują w niego

Reprezentant Brazylii Raphinha trafił do FC Barcelony w podobnym czasie, co Robert Lewandowski.

Jednak w przeciwieństwie do Polaka, na razie niespecjalnie spełnia pokładane w nim nadzieje. Raphinha nie gra źle, ale jego przebłyski to za mało, w stosunku do wysokich oczekiwań, jakie mieli wobec niego działacze Blaugrany. Zwłaszcza, że jego zakontraktowanie kosztowało ich pokaźne pieniądze.