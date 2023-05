Messi zdobył się na emocjonalny wpis. Nie do wiary, kto się przyłączył

Leo Messi postanowił zabrać głos po tym, jak z FC Barceloną zdecydował się pożegnać doświadczony pomocnik i kapitan Sergio Busquets. Argentyńczyk w emocjonalnym wpisie postanowił życzyć byłemu koledze wszystkiego, co najlepsze. Co ciekawe, do podziękowań dla gracza Barcy dołączył się też niespodziewanie wielki rywal Blaugrany, Luka Modrić z Realu Madryt.