Messi wróci do Barcelony? Hiszpanie ujawniają kolejne szczegóły

30 czerwca wygasa kontrakt Leo Messiego z Paris Saint Germain. Wiele wskazuje na to, że wraz z końcem tego miesiąca Argentyńczyk zakończy swoją przygodę z futbolem we Francji. Jak twierdzą zagraniczne media, bardzo prawdopodobny jest powrót 35-letniego gwiazdora do klubu FC Barcelona. “Mundo Deportivo” ujawniło kilka szczegółów na temat powrotu mistrza świata do "Blaugrany".