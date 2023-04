Messi pożegnał Barcelonę. Na lotnisku zwrócono uwagę na pewną rzecz

Lionel Messi już zakończył urlop w Barcelonie i wrócił do Paryża, gdzie będzie przygotowywał się do końcówki sezonu z Paris Saint Germain. Argentyńczyka do powrotu do Katalonii jeszcze na lotnisku namawiali kibice, za to dziennikarze zauważyli pewną rzecz, która daje fanom nadzieję na hitowy transfer.