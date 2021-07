Od 1 lipca Leo Messi jest formalnie bezrobotnym piłkarzem, lecz nie oznacza to wcale, że latem na pewno zmieni barwy klubowe.



Barcelona walczy o to, by Argentyńczyk podpisał nowy kontrakt. Na przeszkodzie mogą jednak stanąć problemy finansowe. "Duma Katalonii" musi poprowadzić negocjacje i dopełnić formalności w taki sposób, by zmieścić się w limicie płac.



PSG rusza po Leo Messiego

Kwestia pieniędzy nie stanowi za to żadnego problemu dla PSG, które - jak donosi hiszpański "As" - przedstawiło Messiemu ofertę kontraktu, na mocy którego zarabiałby więcej niż w ekipie "Blaugrany".



Paryżanie zachowują cierpliwość i są w stanie poczekać do zakończenia turnieju Copa America, na którym skupia się obecnie Argentyńczyk.



PSG po zakończeniu sezonu momentalnie ruszyło do transferowej ofensywy. Wiemy już, że w przyszłym sezonie u boku Neymara zagra Georginio Wijnaldum, a blisko przenosin na Parc des Princes są także: Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma oraz Achraf Hakimi.



