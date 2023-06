Messi na krawędzi, decyzja tuż-tuż. Piorunująca informacja dla Barcelony

Leo Messi dokładnie za miesiąc przestanie być zawodnikiem Paris Saint-Germain - szansa na to, że przedłuży on obecny kontrakt z "Les Parisiens" jest bowiem minimalna. Wszyscy sympatycy futbolu zachodzą więc w głowę, jaki będzie kolejny krok "La Pulgi" - i wiele wskazuje na to, że będzie to krok... poza Europę.

Hiszpańskie media stwierdziły początkowo, że tylko dni dzielą nas od podjęcia ostatecznej decyzji przez futbolistę - Guillem Balague, biograf zawodnika, związany z BBC Sport, sprecyzował jednak, że możemy mówić nawet i o godzinach. Z kolei co do wyboru Messiego, to jedno ma być pewne - nie zadowoli on fanów FC Barcelona.

Leo Messi ma trafić do Al-Hilal. FC Barcelona z wizerunkową wtopą?

Gwiazdor nie jest nawet blisko transferu do "Blaugrany" - ta bowiem... wciąż nie wystosowała oficjalnej oferty, a kapitan "Albicelestes" nie chce przesadnie długo czekać. Co więcej już nie tylko środowisko skupione wokół sportowca miało przystać na ofertę Al-Hilal - ale i sam 35-latek miał zaakceptować wstępnie warunki Saudyjczyków.

Co teraz zrobi "Duma Katalonii"? Spróbuje dokonać działań, które w żargonie medialnym określa się mianem "damage control" - przekaz płynący z klubu ma sprawić, że opinia publiczna uzna niepowodzenie ws. przenosin za wyłączną winę... Messiego oraz La Ligi (która przecież wymaga surowego przestrzegania zasad Finansowego Fair Play). To mogłoby tłumaczyć niedawny wywiad Xaviego, w którym trener FCB stwierdził, że teraz wszystko zależy tylko od gracza.

Leo Messi nie dla "Barcy" i Interu. Al-Hilal ma tylko czekać na stosowny moment

Niedawno wśród spekulacji pojawił się też wątek, iż Argentyńczyk mógłby trafić do amerykańskiego Interu Miami i zostać natychmiastowo wypożyczony do "Barcy". Balague jednak uważa, że tego typu oferta w ogóle nie znajduje się na stole.

Wygląda więc na to, że można zapomnieć o pełnej futbolowego romantyzmu historii o powrocie Messiego do klubu, w którym jest absolutną legendą. Al-Hilal ma już na niego czekać - ewentualna "oficjalka" ma jednak, co zrozumiałe, pojawić się dopiero w momencie, który zespół z Arabii Saudyjskiej uzna za stosowny...

Lionel Messi / AFP