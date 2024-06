Messi i Lewandowski razem w klubie? Mistrz świat wprost, nie ma wątpliwości

W sierpniu 2021 roku doszło do czegoś, co jeszcze kilka miesięcy wcześniej zdawało się niemalże niemożliwe - Leo Messi związał się z ekipą Paris Saint-Germain , opuszczając wcześniej FC Barcelona , klub, któremu poświęcił ponad dwie dekady swojego życia.

Po nieprzesadnie długiej przygodzie we Francji Argentyńczyk przeniósł się następnie do Interu Miami , ale kibice "Dumy Katalonii" wciąż pozostawali przy nadziei, że jeden z najlepszych zawodników w historii powróci, nawet na krótko, na Camp Nou. Najnowsza wypowiedź futbolisty zdaje się rozwiewać jednak ostatnie marzenia fanów...

Leo Messi wskazał ostatni klub w swej karierze. Nie będzie to Barcelona...

12 czerwca ESPN rozpoczęło publikację fragmentów wywiadu z Messim , podczas którego gracz wypowiedział się m.in. w kwestii tego, jak będą przebiegać ostatnie lata jego kariery sportowej. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że będą one związane z "The Herons".

Obecna umowa Messiego z "Czaplami" wygaśnie w roku 2025 - gdyby piłkarz zdecydował się wówczas na ponowną przeprowadzkę do Hiszpanii, to niejako załapałby się jeszcze na ostatni rok trwania obecnej umowy " Lewego " z "Blaugraną". Cóż, panowie zawsze mogą spotkać się w USA, bowiem, ostatnio było dosyć głośno o takim kierunku w kontekście Polaka...

Inter musi radzić sobie bez Messiego. Za pasem Copa America 2024

Obecnie lider argentyńskiej kadry przygotowuje się do Copa America, które rozpocznie się już 20 czerwca i potrwa do 14 lipca. Inter Miami tymczasem... jest w środku sezonu ligowego. Do końca obecnego miesiąca ekipa z Florydy zagra z Philadelphia Union, Columbus Crew oraz Nashville SC. Wszystko to przy bez wątpienia sporym osłabieniu.