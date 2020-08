Nowy kraj, nowy klub, koniec epoki? Lionel Messi postanowił rozstać się z FC Barcelona. W katalońskim klubie wrze, a chrapkę na Argentyńczyka mają europejscy giganci.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Primera Division. Ronald Koeman zaprezentowany jako szkoleniowiec Barcelony. Wideo © 2020 Associated Press

Gorąco w FC Barcelona było już od wielu tygodni. "Duma Katalonii" najpierw przegrała walkę o mistrzostwo z Realem Madryt, a później wyleciała z hukiem z Ligi Mistrzów.

Reklama

Szokująca klęska 2-8 z Bayernem Monachium doprowadziła do wrzenia w katalońskim klubie. Leo Messi ogłosił, że chce odejść. Prezydent Josep Maria Bartomeu, według medialnych doniesień, jest skłonny podać się do dymisji, by zatrzymać Argentyńczyka.

Gra o Messiego już się rozpoczęła. Znakomicie poinformowany dziennikarz Marcelo Bechler twierdzi, że argentyński gwiazdor bierze pod uwagę tylko jeden kierunek. Lider Barcelony jest zainteresowany przenosinami do Manchesteru City, prowadzonego przez Pepa Guardiolę.

Messi i Guardiola znakomicie znają się ze wspólnej pracy w katalońskim klubie.

"Mundo Deportivo" informuje, że sam Messi skontaktował się kilka dni temu z Guardiolą z pytaniem o ewentualny transfer.