W 79. minucie do siatki trafił Robert Lewandowski, wykorzystując swój spryt i dokładając nogę do niemal pustej bramki, jednak Torres był wcześniej na spalonym. Gol Polaka nie został zaliczony. W innych sytuacjach brakowało dokładności Dembele, albo odwagi w decyzyjności Fatiemu.

Żadnej z tych cech nie zabrakło "Blaugranie" w 85. minucie. Dembele zagrał do Lewandowskiego, ten przytomnie przerzucił piłkę na trzynasty metr do De Jonga. Holender podał głową do Alby, który nie trafił czysto w piłkę, ale zmylił tym bramkarza Aitora Fernandeza i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Nie dało się już go stracić, wynik mógł się zmienić tylko w jedną stronę. Fati miał w samej końcówce niezłą sytuację na 2:0, ale przestrzelił.