Media znalazły przyczynę. To dlatego Xavi stracił pracę, poszło o Lewandowskiego

Ten trener miał być idealnym dla "Dumy Katalonii". Przede wszystkim dlatego, że to w niej zaczynał karierę, więc wiedział o klubie wszystko od podszewki. Kończył ją co prawda w Al-Sadd, ale trafił tam już tylko na ostatnie piłkarskie podrygi.

FC Barcelona. Telenowela z Xavim

Okazuje się, że trener, razem z dyrektorem sportowym Deco , po ogłoszeniu kwietniowej decyzji, rzucili się do pracy związanej planami na przyszły sezon. Xavi miał nie wiązać już ich z dwójką zawodników - Lewandowskim i Joao Felixem . Wspólnie z Deco doszli do przekonania, że dla "rozwoju" ekipy" tych piłkarzy powinno się pozbyć, co nie zgadzało się z wizją Joana Laporty .

FC Barcelona. Xavi wytypował pięciu graczy do odejścia

Na liście Xaviego zawodników do odejścia znaleźli się także: Oriol Romeu, Marcos Alonso i Vitor Roque. Jeśli w przypadku tych dwóch pierwszych, nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, to sytuacja Brazylijczyka jest dziwna. Przecież przyszedł on do "Dumy Katalonii" dopiero w tym roku, ale na razie nie przekonał do siebie i rzadko wchodził nawet z ławki rezerwowych.