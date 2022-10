Media: Xavi dostał ultimatum. Na Camp Nou robi się nerwowo

Miniony tydzień okazał się dla Barcelony niezwykle kosztowny. Po domowym remisie 3-3 z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów kataloński zespół stracił realne szanse na wyjście z grupy. Zaraz potem przyszła porażka 1-3 w El Clasico na Santiago Bernabeu i utrata pozycji lidera w La Liga.

Statystycy od razu wytknęli Xaviemu fatalną skuteczność. W 50 występach pod jego wodzą drużyna wygrała 56 proc. spotkań. Tymczasem za kadencji krytykowanego bezpardonowo Ronalda Koemana wskaźnik ten wynosił 66 proc.

Jak zatem rysuje się przyszłość obecnego trenera "Barcy"? Ceniony i zwykle dobrze poinformowany Joan Fonte twierdzi, że szkoleniowiec otrzymał właśnie ultimatum. Albo wygra dwie najbliższe potyczki, albo żegna się z posadą.

Do obu konfrontacji dojdzie na Camp Nou. Już w czwartek "Duma Katalonii" zmierzy się z Villarrealem, z kolei w niedzielę podejmie Athletic Bilbao.

Xavi z postawionym ultimatum? Barcelona oficjalnie zaprzecza

Jeśli faktycznie doszło do postawienia ultimatum, to ma ono charakter nieformalny. W poniedziałek, podczas gali Złotej Piłki w Paryżu, wiceprezes Barcelony Rafa Yuste zapewniał o stabilnej pozycji 42-letniego trenera.

- Mimo ostatnich niepowodzeń w szatni panuje optymizm. Mamy całkowite zaufanie do Xaviego - oznajmił.

Jak informuje dziennik "As", w obozie Barcelony panuje przekonanie, że potknięcia z minionego tygodnia to głównie efekt kłopotów zdrowotnych kilku czołowych graczy, a także krzywdzących decyzji sędziów. To obalałoby doniesienia o postawionym Xaviemu ultimatum.

Która z tych wersji jest bliższa prawdy? Odpowiedź na to pytanie poznamy w tym tygodniu. Niewykluczone, że jeszcze przed rozpoczęciem weekendu.

Wśród potencjalnych kandydatów na nowego coacha Barcelony najczęściej wymieniani są Thomas Tuchel i Marcelo Gallardo.

