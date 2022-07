Media widzą De Jonga w Manchesterze, piłkarz się waha. "Kwestia kilku dni"

Według doniesień sam piłkarz nie jest jeszcze do końca przekonany. W Barcelonie gra od lata 2019 roku i spisuje się coraz lepiej. Został kupiony z Ajaxu za 86 mln euro i długo aklimatyzował się na Camp Nou. Trafił na okres sportowego kryzysu klubu, który jest powoli przezwyciężany.

Barcelona ceni Frenkiego de Jonga, ale potrzebuje pieniędzy

W Katalonii nikt nie wątpi w talent i możliwości Holendra, ale to jeden z nielicznych graczy, za którego Barcelona może dostać wielkie pieniądze. Poza wychowankami jak Gavi, czy Ansu Fati, albo młodzianami sprowadzonymi na Camp Nou (Pedri czy Ronald Araujo). Oni wszyscy są w klubie z Camp Nou nietykalni. Trener Xavi Hernandez i prezes Joan Laporta uważają ich za "nietransferowalnych".

Tymczasem De Jonga Barcelona chce sprzedać, bo Manchester United jest zdeterminowany i daje wielkie pieniądze. Nowy trener Erik ten Hag prowadził Ajax w latach 2017-2022. Zna możliwości Frenkiego de Jonga, z którym docierał do półfinału Ligi Mistrzów w 2019 roku. Liczy, że rodak będzie liderem odbudowywanej przez niego drużyny Manchesteru United.

Barcelona ma zamiar zdobyć pieniądze, by spróbować wykupić z Manchesteru City Bernardo Silvę. Xavi bardziej potrzebuje Portugalczyka, który jest pomocnikiem o innej charakterystyce niż De Jong. Gra bardziej ofensywnie, lubi pojedynki indywidualne, lepiej odnajduje się w polu karnym przeciwnika. Holender jest sercem i płucami drużyny, ale lubi być ustawiony przed stoperami, nie boi się ciężkiej pracy w defensywie.

Manchester United bardziej potrzebuje Frenkiego de Jonga

Manchester United potrzebuje takiego właśnie zawodnika: odpowiedzialnego, regularnego, opanowanego, który może być liderem drugiej linii. W sezonie 2020-2021 klub z Old Trafford był drugi w Premier League. Wydawało się, że legendarny zespół wraca na szczyt, ale w minionym sezonie przyszła głęboka zapaść. Warte 145 mln euro wzmocnienia (Raphael Varene, Jadon Sancho i Cristiano Ronaldo) niewiele dały. United wylądował na szóstej pozycji w lidze i nie zakwalifikował się do kolejnej edycji Champions League.

Ten Hag ma odbudować drużynę, którą opuszcza Paul Pogba. De Jong wydaje się idealnym zastępcą. Barcelona żąda za niego 80 mln euro, Manchester chce zbić cenę. Zdaniem "The Guardian" i "De Telegraaf" kluby są jednak już bardzo bliskie porozumienia i transfer powinien zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu. De Jong nie był do niego przekonany, ale przyjmuje ponoć do wiadomości, że w Manchesterze bardziej go potrzebują. Upiera się jednak, żeby na Old Trafford zarabiać tyle co na Camp Nou.

