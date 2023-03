Media surowe dla "Lewego". "Najsłabsza wersja"

FC Barcelona po porywającym meczu pokonała Real Madryt na Camp Nou 2:1. Taki rezultat oznacza, że w tabeli ma już nad odwiecznym rywalem przewagę dwunastu punktów. Stawia ją to w komfortowej sytuacji w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Tuż po końcowym gwizdku media na Półwyspie Iberyjskim szeroko komentowały to, co działo się na murawie. Uznanie zyskał wyczyn Roberta Lewandowskiego, który w doliczonym czasie gry popisał się magiczną asystą przy bramce Francka Kessiego. Gra naszego rodaka została jednak oceniona surowo.