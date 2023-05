Media: Surowa kara dla Barcelony. Klub musiał sięgnąć głęboko do kieszeni

W ostatnim czasie FC Barcelona musi bardzo uważnie oglądać każde euro. Wciąż może wydawać tylko jedno z trzech zarobionych, bo podlega ograniczeniom po naruszeniu zasad Finansowego Fair Play. Klub szuka oszczędności, gdzie tylko może - niedawno pojawiła się informacja o zamknięciu klubowej telewizji, co ma "uwolnić" ok. dwunastu milionów rocznie. Sytuacja ekonomiczna wciąż nie jest różowa.

Tym bardziej działacze muszą unikać działań, jakich dopatrzyła się Agencja Podatkowa. Ukarała ona "Dumę Katalonii" grzywną w wysokości 15,7 miliona euro. Nie jest to nowa sprawa, lecz dopiero teraz została nagłośniona dzięki "El Confidencial". Klub w sprawozdaniu finansowym za sezon 2021/22 zawarł zapłacenie tej kwoty w styczniu 2022 roku. Dochodzenie urzędników wykazało nieprawidłowości w rozliczaniu podatków.

Agencja Podatkowa prześwietliła Barcelonę. Sprawdzała nawet płatności za mandaty

Agencja sprawdzała, kto odprowadzał podatki od otrzymanych aut, kto płacił za ich utrzymanie i za ewentualne mandaty. Dokument urzędu mówi także o tym, że Lionel Messi lub kilku jego ówczesnych kolegów z zespołu miało opłacone przez klub loty do Argentyny. Działo się to kilka lat, a nie było wliczane do pensji "La Pulgi".